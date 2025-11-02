Главы МИД Турции и Ирака обсудили вопросы безопасности

Премьер-министр и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом вопросы безопасности.

Как сообщает Report, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой в Багдаде.

Он также добавил, что разоружение террористической организации РКК имеет важное значение для обеих стран.

Отметим, что Хакан Фидан находится с официальным визитом в Ираке.