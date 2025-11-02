Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Главы МИД Турции и Ирака обсудили вопросы безопасности

    В регионе
    • 02 ноября, 2025
    • 14:25
    Премьер-министр и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом вопросы безопасности.

    Как сообщает Report, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой в Багдаде.

    Он также добавил, что разоружение террористической организации РКК имеет важное значение для обеих стран.

    Отметим, что Хакан Фидан находится с официальным визитом в Ираке.

    Türkiyə ilə İraq arasında təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib

    Лента новостей