Главы МИД Турции и Ирака обсудили вопросы безопасности
В регионе
- 02 ноября, 2025
- 14:25
Премьер-министр и министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом вопросы безопасности.
Как сообщает Report, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой в Багдаде.
Он также добавил, что разоружение террористической организации РКК имеет важное значение для обеих стран.
Отметим, что Хакан Фидан находится с официальным визитом в Ираке.
