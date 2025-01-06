Главы МИД Турции и Иордании обсудили вопросы безопасности

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу со своим иорданским коллегой Айманом аль-Сафади.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Анкаре встречу со своим иорданским коллегой Айманом аль-Сафади.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

Было отмечено, что Иордания и Турция действуют сообща для достижения стабильности и безопасности в регионе.

Фидан сказал, что Турция, Иордания, Сирия и страны региона намерены обсудить вопросы совместной борьбы с ИГ и Рабочей партией Курдистана.

По словам аль-Сафади, все, что представляет угрозу безопасности Турции, угрожает и безопасности региона.

Встреча прошла в формате 3+3 – наряду с главами дипломатий дух стран в ней приняли участие министр национальной обороны Яшар Гюлер, руководитель Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын, начальник Генерального штаба ВС Иордании Юсуф эль-Хунейти и директор Главной разведывательной организации Иордании Ахмед Хусни.