Главы МИД России и Ирана обсудят ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, прибывшим в Москву с рабочим визитом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится сегодня с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, прибывшим в Москву с рабочим визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ожидается, что главы дипведомств сверят позиции по широкому спектру тем - от вопросов возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе до ситуации на Южном Кавказе.

Программа переговоров обещает быть насыщенной, ведь визит Абдоллахияна в российскую столицу планировался еще в январе, однако был перенесен на более поздний срок по договоренности сторон. К концу текущего месяца накопилось немало важных вопросов как в двусторонней повестке, так и в рамках региональных и международных сюжетов. Среди них - проработка встречи заместителей глав МИД России, Турции, Ирана и Сирии по урегулированию отношений между Дамаском и Анкарой, анонсированный Лавровым созыв второй встречи в формате "три плюс три" по Закавказью, а также работа в астанинском формате по урегулированию в Сирии.