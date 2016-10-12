Главы МИД России и Ирана обсудили условия для преодоления кризиса в Сирии

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммед Джавад Зариф поговорили по телефону и обсудили ситуацию в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы было продолжено обсуждение дальнейших международных шагов по созданию условий для разблокирования сирийского кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили "приверженность исключительно мирному политическому урегулированию в САР на основе взаимного согласия всех этноконфессиональных и политических групп страны".