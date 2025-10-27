Главы МИД РФ, Венгрии и КНДР приедут в Минск на конференцию по безопасности

Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет в белорусской столице 28–29 октября, в ней в том числе примут участие главы МИД РФ, Венгрии и КНДР.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МИД Беларуси.

Подчеркивается, что "конференция уже стала одной из видных международных площадок для обсуждения актуальных вопросов региональной и глобальной стабильности".

По данным пресс-службы, в работе конференции примут участие делегации более 40 государств и 7 международных организаций. Среди участников - министры иностранных дел, руководители интеграционных объединений, представители парламентов, исследовательских институтов и аналитических центров из Европы, Азии, Ближнего Востока.

"В числе участвующих - министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Корейской народно-демократической республики Чве Сон Хи, Союзный министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све, специальный посланник правительства Китайской народной республики по делам Евразии Сунь Линьцзян", - говорится в сообщении.