Главы МИД РФ и Беларуси в Минске обсудили двустороннее сотрудничество

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, очная встреча с российским министром стала первой для Алейника в новом для него качестве главы МИД.

На эту должность Алейник был назначен президентом Александром Лукашенко после внезапной смерти Владимира Макея. До этого момента Алейник занимал в МИД должность первого заместителя министра.

Белорусский министр назвал встречу с коллегой из РФ "хорошей возможностью накануне переговоров наших лидеров обсудить совместную работу уходящего года, сверить часы в двустороннем взаимодействии, международной и региональной повестке дня".

Далее в Минске ждут с официальным визитом президента РФ Владимира Путина. Также известно, что на их переговорах с белорусским президентом Александром Лукашенко будут присутствовать руководители министерств обороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин.