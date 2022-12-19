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Главы МИД РФ и Беларуси в Минске обсудили двустороннее сотрудничество

Главы МИД РФ и Беларуси в Минске обсудили двустороннее сотрудничество Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.
В регионе
19 декабря 2022 г. 13:39
Главы МИД РФ и Беларуси в Минске обсудили двустороннее сотрудничество

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для встречи с белорусским коллегой Сергеем Алейником.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, очная встреча с российским министром стала первой для Алейника в новом для него качестве главы МИД.

На эту должность Алейник был назначен президентом Александром Лукашенко после внезапной смерти Владимира Макея. До этого момента Алейник занимал в МИД должность первого заместителя министра.

Белорусский министр назвал встречу с коллегой из РФ "хорошей возможностью накануне переговоров наших лидеров обсудить совместную работу уходящего года, сверить часы в двустороннем взаимодействии, международной и региональной повестке дня".

Далее в Минске ждут с официальным визитом президента РФ Владимира Путина. Также известно, что на их переговорах с белорусским президентом Александром Лукашенко будут присутствовать руководители министерств обороны Сергей Шойгу и Виктор Хренин.

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