Главы МИД Пакистана и Турции обсудили последние события в регионе
В регионе
- 08 апреля, 2026
- 03:08
Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Пакистана в соцсети X.
Стороны обсудили последние события в регионе.
"Была представлена информация о последних усилиях Пакистана, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе, а также подчеркнута неизменная решимость содействовать диалогу и дипломатическим контактам".
Последние новости
04:12
Пекин и Москва заблокировали проект резолюции Совбеза ООН по Ормузскому проливуДругие страны
03:47
Арагчи поблагодарил Пакистан и озвучил условия прекращения огняВ регионе
03:36
Нефтехимическая зона Махшехра подверглась ударуДругие страны
03:29
Иран раскрыл условия, якобы принятые СШАВ регионе
03:08
Главы МИД Пакистана и Турции обсудили последние события в регионеВ регионе
02:54
Фото
В штаб-квартире ЮНЕСКО отметили праздник весны НоврузKультурная политика
02:44
Трамп заявил о готовности на две недели приостановить бомбардировки и нападение на ИранДругие страны
02:32
Американские и канадский астронавты привлекли внимание всего мира полетом Artemis II к ЛунеДругие страны
02:16