Главы МИД Пакистана и Турции обсудили последние события в регионе

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице Министерства иностранных дел Пакистана в соцсети X.

Стороны обсудили последние события в регионе.

"Была представлена информация о последних усилиях Пакистана, направленных на укрепление мира и стабильности в регионе, а также подчеркнута неизменная решимость содействовать диалогу и дипломатическим контактам".