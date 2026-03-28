Главы МИД Ирана и России обсудили обострение ситуации в регионе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждалась напряженная ситуация в регионе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

Стороны обменялись мнениями о происходящих событиях в регионе и последствиях продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана.

Арагчи отметил, что текущая ситуация в Ормузском проливе обусловлена ударами США и Израиля.

"Движение судов, принадлежащих другим странам, через Ормузский пролив осуществляется по согласованию с компетентными органами Ирана", - заявил глава МИД.

В свою очередь Сергей Лавров осудил действия США и Израиля, подчеркнув необходимость соблюдения основополагающих принципов Устава ООН. Он также подтвердил готовность России продолжать консультации с целью снижения напряженности в регионе и восстановления безопасности и стабильности.