Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Главы МИД Ирана и России обсудили обострение ситуации в регионе

    Главы МИД Ирана и России обсудили обострение ситуации в регионе

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждалась напряженная ситуация в регионе.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    Стороны обменялись мнениями о происходящих событиях в регионе и последствиях продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана.

    Арагчи отметил, что текущая ситуация в Ормузском проливе обусловлена ударами США и Израиля.

    "Движение судов, принадлежащих другим странам, через Ормузский пролив осуществляется по согласованию с компетентными органами Ирана", - заявил глава МИД.

    В свою очередь Сергей Лавров осудил действия США и Израиля, подчеркнув необходимость соблюдения основополагающих принципов Устава ООН. Он также подтвердил готовность России продолжать консультации с целью снижения напряженности в регионе и восстановления безопасности и стабильности.

    Сергей Лавров Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке
    Lavrov Əraqçi ilə regiondakı gərginliyi müzakirə edib
    00:59

    Главы МИД Ирана и России обсудили обострение ситуации в регионе

