    Главы МИД Армении и Канады обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 21:11
    Главы МИД Армении и Канады обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с главой МИД Канады Анитой Ананд.

    ​Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке на фоне боевых действий США, Израиля и Ирана, обоюдно подчеркнув важность тесного взаимодействия в кризисных условиях.

    Мирзоян подчеркнул важность достижения развязки сложившейся ситуации путем переговоров и мирного урегулирования. Он также выразил готовность Еревана при необходимости содействовать эвакуации граждан Канады через территорию Армении.

