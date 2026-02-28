Главы МИД Армении и Канады обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с главой МИД Канады Анитой Ананд.

​Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, собеседники обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке на фоне боевых действий США, Израиля и Ирана, обоюдно подчеркнув важность тесного взаимодействия в кризисных условиях.

Мирзоян подчеркнул важность достижения развязки сложившейся ситуации путем переговоров и мирного урегулирования. Он также выразил готовность Еревана при необходимости содействовать эвакуации граждан Канады через территорию Армении.