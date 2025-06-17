Главы МИД Армении и Индии обсудили эвакуацию индийских студентов из Тегерана

Главы МИД Армении и Индии Арарат Мирзоян и Субраманьям Джайшанкар обсудили вопрос эвакуации индийских студентов.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети Х.
"Министры иностранных дел Армении и Индии обсудили возможность эвакуации индийских студентов из Ирана через территорию Армении. Армения оказала соответствующее содействие", - отметила она.
Отметим, что индийские студенты, находившиеся в Тегеране, вывезены из иранской столицы, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на МИД Индии.
Отмечается, что индийские студенты в Тегеране были перемещены из города по соображениям безопасности в соответствии с договоренностями, достигнутыми посольством.