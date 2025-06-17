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Главы МИД Армении и Индии обсудили эвакуацию индийских студентов из Тегерана

Главы МИД Армении и Индии обсудили эвакуацию индийских студентов из Тегерана Главы МИД Армении и Индии Арарат Мирзоян и Субраманьям Джайшанкар обсудили вопрос эвакуации индийских студентов.
В регионе
17 июня 2025 г. 12:39
Главы МИД Армении и Индии обсудили эвакуацию индийских студентов из Тегерана

Главы МИД Армении и Индии Арарат Мирзоян и Субраманьям Джайшанкар обсудили вопрос эвакуации индийских студентов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в соцсети Х.

"Министры иностранных дел Армении и Индии обсудили возможность эвакуации индийских студентов из Ирана через территорию Армении. Армения оказала соответствующее содействие", - отметила она.

Отметим, что индийские студенты, находившиеся в Тегеране, вывезены из иранской столицы, сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на МИД Индии.

Отмечается, что индийские студенты в Тегеране были перемещены из города по соображениям безопасности в соответствии с договоренностями, достигнутыми посольством.

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Версия на английском языке Armenia and India discuss evacuation of Indian students from Iran
Версия на азербайджанском языке Ermənistan və Hindistan Tehrandan hindistanlı tələbələrin təxliyəsini müzakirə edib

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