Главы государств СНГ примут совместное заявление о борьбе с международным терроризмом

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Совместное заявление о борьбе с международным терроризмом планируют принять главы государств СНГ на саммите, который состоится 16 октября в поселке Бурабай в Казахстане, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

В проекте заявления выражается глубокая озабоченность в связи с резким ростом террористической активности экстремистских группировок, несущей прямую угрозу международному миру и безопасности, осуждается варварское уничтожение террористами памятников истории и культуры, религиозных святынь.

Отмечается общая решимость задействовать весь потенциал сотрудничества в рамках СНГ для своевременного предупреждения и эффективного противостояния угрозам, исходящим от террористических группировок.

В целом на рассмотрение Совета глав государств СНГ будут внесены 17 проектов документов в области политического взаимодействия, в сферах гуманитарного сотрудничества и обеспечения безопасности, а также в других направлениях.