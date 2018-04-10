Главы Генштабов России и НАТО обсудят предотвращение военных инцидентов

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти намерены провести встречу до конца апреля и обсудить меры предотвращения военных инцидентов в условиях роста напряженности, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Подготовка к встрече генералов Герасимова и Скапаротти завершается, встреча намечена в этом месяце. Основной темой их переговоров станет предупреждение военных инцидентов, вызванных возможной неверной трактовкой действий России и НАТО в военной сфере. Такие контакты особенно важны в условиях роста напряженности", - сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

Отметим, что 7 сентября прошлого года в Баку прошла встреча начальника Генштаба ВС России, первого заместителя министра обороны генерала армии Валерия Герасимова и председателя военного комитета НАТО генерал-полковника Петра Павла, в ходе которой стороны обсудили вопросы международной безопасности, в частности, ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке.