Главой авиакомпании Iran Air впервые стала женщина

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Руководителем авиакомпании Iran Air впервые в истории стала женщина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в среду телеканал Press TV.

По информации телеканала, 44-летняя Фарзане Шарафбафи (Farzaneh Sharafbafi) сменила на данном посту предыдущего главу авиакомпании Фархада Парвареша.

Шарафбафи имеет степень доктора наук в авиационно-космической области. Ранее она возглавляла исследовательский департамент Iran Air.

Главной задачей на новом посту для Шарафбафи станет обновление устаревшего флота пассажирских авиалайнеров, сообщает телеканал.