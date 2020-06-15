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Главный эпидемиолог Грузии: Ситуация с COVID-19 находится под контролем

​Главный эпидемиолог: В Грузии ситуация с коронавирусом под контролем

"В Грузии рост новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19) был ожидаемым".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здравоохранения страны, главный эпидемиолог Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, причиной роста случаев заражения является интенсификация движения людей с восстановлением экономики: "На нынешнем этапе нет оснований для беспокойства. Эпидемиологическая ситуация в стране находится под полным контролем".

Глава Центра отметил рост случаев легкой инфекции вируса: "Новые подтвержденные случаи считаются относительно удовлетворительными с клинической точки зрения".

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