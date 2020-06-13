​Главы МИД и МО России посетят Турцию

Сергей Шойгу и Сергей Лавров https://report.az/storage/news/f3325d8f8018348220ccb8dba31f2870/421cfe1a-8e6d-427b-860e-1181975caf33_292.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.

10 июня президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Сирии, Ливии, а также восстановление двустороннего взаимодействия на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в мире.