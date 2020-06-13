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Главы МИД и МО России посетят Турцию

​Главы МИД и МО России посетят Турцию

Сергей Шойгу и Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 14 июня посетят Турцию для проведения консультаций по региональной проблематике. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД РФ.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - информировали в министерстве.

10 июня президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Сирии, Ливии, а также восстановление двустороннего взаимодействия на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в мире.

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