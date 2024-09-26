Глава USAID: В США обсуждают вопрос выделения Армении 20 млн долларов

Конгресс, Госдеп США и USAID обсуждают вопрос о предоставлении Армении 20 млн долларов.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила глава USAID Саманта Пауэр на открытом обсуждении "Результаты демократии" в Нью-Йорке.
По ее словам, средства будут направлены на содействие кибербезопасности, пограничной и энергетической безопасности.
Пауэр сказала, что в июле этого года посетила Ереван, чтобы ознакомиться с усилиями, направленными на демократию.
Отметим, что ранее USAID заявил о том, что увеличит денежную помощь Армении более чем в два раза - со 120 до 250 млн долларов.