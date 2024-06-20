Глава "Укрэнерго": Более половины энергосети страны повреждено

В результате недавних авиаударов России по энергетической инфраструктуре Украины в настоящее время в стране наблюдается серьезный энергетический кризис и перебои в энергоснабжении населения. Глава Национальной государственной энергетической компании Украи

В результате недавних авиаударов России по энергетической инфраструктуре Украины в настоящее время в стране наблюдается серьезный энергетический кризис и перебои в энергоснабжении населения. Глава Национальной государственной энергетической компании Украины "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ответил на вопросы восточноевропейского бюро Report о сложившейся ситуации.

-С какими проблемами столкнулась энергетическая инфраструктура Украины после последних ракетных ударов?

-С зимы 2022-2023 годов армия противника начала атаковать объекты "Укрэнерго". Мы компания, обеспечивающая 40% энергетических потребностей страны. Повреждено более половины магистральной сети и почти все тепловые и гидроэлектростанции страны. Той же зимой "Укрэнерго" удалось восстановить подстанции, транспортные узлы и частично восстановить поврежденные электростанции. В настоящее время ВС России атакуют электростанции и подстанции с помощью дронов "Шахед" и других дронов-камикадзе. Транспортная сеть "Укрэнерго" работает стабильно и способна транспортировать необходимое количество электроэнергии в любой регион. Но у нас большие проблемы с выработкой электроэнергии. Как сказал президент Украины, мы потеряли более 9 гигаватт производства электроэнергии. Этой мощности, например, достаточно, чтобы обеспечить энергией Венгрию или Словакию и страны Балтии вместе взятые. Поэтому сейчас наблюдается большой дефицит, и нам как оператору приходится внедрять графики временного отключения электроэнергии потребителей.

-Какой объем энергетической инфраструктуры в стране был разрушен в результате нападений и какие регионы пострадали больше всего?

-Транспортная сеть "Укрэнерго" способна транспортировать любой объем электроэнергии. Самые крупные атаки произошли в Одессе, Харькове, Киеве, Запорожье, Николаеве, а также Сумах и Львове. В настоящее время подстанции "Укрэнерго" доведены до уровня, при котором они нормально работают в регионах. В целом производство электроэнергии в энергосистеме значительно меньше потребления. В настоящее время существует нехватка электростанций, способных производить достаточное количество электроэнергии.

-Какие шаги предпринимаются для выхода из ситуации ближе к зиме?

-У нас ожидаются проблемы с производством электроэнергии. То есть не хватает производственных мощностей для производства электроэнергии. Часть из потерянных нами 9 гигаватт будет восстановлена, но, к сожалению, не все. Вероятно, нам придется столкнуться с отключениями электроэнергии зимой. Мы активно используем импорт электроэнергии из Европы. Энергетическая система Украины связана с Европой. Мы отключились от российской энергосистемы за 4 часа до их нападения на нашу страну. Мы сделали это из этого самого здания, где сейчас сидим. Но импорт из Европы не сможет покрыть дефицит и, скорее всего, зимой будут отключения электроэнергии.

-Каков уровень сотрудничества с Азербайджаном?

- Отношения украинских компаний с азербайджанскими имеют давнюю историю, начавшуюся задолго до российского вторжения в Украину. Еще до войны "Укрэнерго" сотрудничало с различными компаниями по поставкам оборудования, трансформаторной и электротехники. Мы взаимодействовали с вашими компаниями в рамках международных проектов, поэтому для нас азербайджанские компании и бизнес - давние партнеры. Самым тяжелым периодом после начала полномасштабного российского вторжения стали 2022-2023 годы. Для обеспечения населения электроэнергией мы получили значительную гуманитарную помощь из Азербайджана. Правительство и компании вашей страны поддержали украинский народ. Мы очень благодарны Азербайджану за это. После окончания войны украинский рынок на десятилетия станет крупнейшим рынком восстановления на континенте. Здесь найдется место для самых разных компаний, в том числе производителей электро и другого оборудования, материалов и пр. Мы ожидаем участия Азербайджана в энергетическом секторе Украины, что ваша страна станет активным участником восстановления энергетики. Речь идет не только о традиционной генерации, сетях и подстанциях, но и возобновляемых источниках энергии. Я уверен, что Азербайджан может стать игроком на украинском рынке.

В Украине и Азербайджане есть достаточно уникальные производственные предприятия для выпуска автотрансформаторного оборудования, в котором Украина испытывает большую потребность. Развитие зеленой энергетики в Европе привело к большим инвестициям в сети. И страны, обладающие такими производственными технологиями, как высоковольтные автотрансформаторы, имеют большое преимущество. Думаю, сотрудничество в этой сфере было бы интересно нашим компаниям.