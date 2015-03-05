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    ​Глава Туркменистана прервал визит в Турцию

    Бердымухамедов досрочно вернулся на родину

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов досрочно завершил в среду официальный визит в Турецкую Республику в связи с ухудшением самочувствия своей матери Огулабат Бердымухамедовой и вернулся на родину.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Туркменское телевидение.

    Другие подробности не приводятся.

    Глава Туркменистана отбыл с официальным визитом в Анкару накануне. В тот же день состоялись его переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В среду, во второй день визита, Бердымухамедов должен был принять участие в Стамбуле в международном инвестиционном форуме.

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