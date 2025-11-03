Глава турецкой партии: Полностью поддерживаем Шушинскую декларацию

Партия великого единства Турции полностью поддерживает Шушинскую декларацию с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель политической партии Мустафа Дестиджи на брифинге в рамках поездки в Азербайджан.

"Мы всегда воспринимали боль Азербайджана как свою собственную, а радость Азербайджана – как нашу, и так будет всегда", - сказал он.

Дестиджи также рассказал о своем визите на освобожденные территории. "В Агдаме мы посетили могилы шехидов, чтобы еще раз почтить их память, а также ознакомились с масштабными работами, которые там ведутся", - сказал он.