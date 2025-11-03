Mustafa Destici: Böyük Birlik Partiyası Şuşa Bəyannaməsini tam dəstəkləyir
Region
- 03 noyabr, 2025
- 10:50
Böyük Birlik Partiyası (BBP) Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanmış Şuşa Bəyannaməsini tam dəstəkləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Böyük Birlik Partiyasının sədri Mustafa Destici Azərbaycana səfəri çərçivəsində keçirdiyi brifinqdə deyib.
"Biz hər zaman Azərbaycanın acısını acımız, sevincimi sevincimiz bilmişik və bu, daim belə olacaq", - o bildirub.
BBP sədri azad olunmuş ərazilərə səfərindən də bəhs edib: "Ağdamda şəhidlərimizin qəbirlərini ziyarət edib şəhidlərimizim ruhunu bir daha yad etdik, orada həyata keçirilən genişmiqyaslı işlərlə tanış olduq".
O, 2 minə yaxın tələbənin təhsil aldığı Qarabağ Universitetinin fəaliyyətə başlamasını xüsusi məmnunluqla vurğulayıb.
Son xəbərlər
12:00
II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilibRegion
11:57
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıbİKT
11:54
"Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itiribİKT
11:53
ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcəkDigər ölkələr
11:53
Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilibHadisə
11:53
Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"Komanda
11:50
Foto
Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblərQarabağ
11:45
Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıbHadisə
11:39
Foto