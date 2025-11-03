İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Mustafa Destici: Böyük Birlik Partiyası Şuşa Bəyannaməsini tam dəstəkləyir

    Region
    • 03 noyabr, 2025
    • 10:50
    Mustafa Destici: Böyük Birlik Partiyası Şuşa Bəyannaməsini tam dəstəkləyir

    Böyük Birlik Partiyası (BBP) Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanmış Şuşa Bəyannaməsini tam dəstəkləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Böyük Birlik Partiyasının sədri Mustafa Destici Azərbaycana səfəri çərçivəsində keçirdiyi brifinqdə deyib.

    "Biz hər zaman Azərbaycanın acısını acımız, sevincimi sevincimiz bilmişik və bu, daim belə olacaq", - o bildirub.

    BBP sədri azad olunmuş ərazilərə səfərindən də bəhs edib: "Ağdamda şəhidlərimizin qəbirlərini ziyarət edib şəhidlərimizim ruhunu bir daha yad etdik, orada həyata keçirilən genişmiqyaslı işlərlə tanış olduq".

    O, 2 minə yaxın tələbənin təhsil aldığı Qarabağ Universitetinin fəaliyyətə başlamasını xüsusi məmnunluqla vurğulayıb.

    şəhid Azərbaycan Türkiyə Mustafa Destici Böyük Birlik Partiyası
    Глава турецкой партии: Полностью поддерживаем Шушинскую декларацию
    Türkiye's BBP party voices full support for Shusha Declaration

    Son xəbərlər

    12:00

    II Qareginin qardaşı və qardaşı oğlunun həbsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib

    Region
    11:57

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 4 ayda 40 % azalıb

    İKT
    11:54

    "Xiaomi" son 5 ayda Azərbaycanın mobil cihaz bazarındakı payının 32 %-ni itirib

    İKT
    11:53

    ABŞ və Cənubi Koreya müdafiə nazirlərinin görüşü keçiriləcək

    Digər ölkələr
    11:53

    Ramiz Mehdiyevin keçmiş köməkçisi Eldar Əmirov həbs edilib

    Hadisə
    11:53

    Azərbaycanlı voleybolçu: "İslamiadada mükafat qazanmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Komanda
    11:50
    Foto

    Qars, Ərzurum və İğdırdan olan jurnalistlər Qarabağa səfər ediblər

    Qarabağ
    11:45

    Həbs olunan icra başçısının müavininin nədə ittiham olunduğu açıqlanıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qarabağ Universitetində Vətən müharibəsi qaziləri tələbələrlə görüşüb

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti