Глава СВР: Для Армении актуальны внешнеполитические риски, касающиеся демократии

На сегодняшний день уровень внешнеполитических угроз в отношении Армении находится на очень низком уровне.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила журналистам глава Службы внешней разведки Армении Кристине Григорян.

По ее словам, одной из причин такой ситуации является прогресс в нормализации с Азербайджаном, демаркации границы.

При этом она отметила, что для Армении актуальными являются риски, касающиеся демократии в стране.

"Однако существуют риски, касающиеся нашей демократии - и их нельзя недооценивать", - сказала она.

По ее словам, риски в сфере демократии, в основном имеют гибридный характер, "и их необходимо четко выявлять и адресовать".

"Эти угрозы не исходят от одного государства или одного конкретного актора. Как правило, они возникают из нескольких центров, действующих независимо друг от друга", - пояснила она.