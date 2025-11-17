Глава Совбеза Армении совершит визит на Кипр

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 18 ноября отправится в Никосию.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

По приглашению советника по национальной безопасности президента Кипра и директора Службы разведки Тасоса Циониса Григорян проведет рабочие встречи.