Глава Совбеза Армении совершит визит на Кипр
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 13:26
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 18 ноября отправится в Никосию.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
По приглашению советника по национальной безопасности президента Кипра и директора Службы разведки Тасоса Циониса Григорян проведет рабочие встречи.
Последние новости
14:09
Открыт последний кластер переговоров по вступлению Албании в ЕСДругие страны
14:07
Фото
Азербайджан и ОАЭ запускают взаимную торговлю на рынках капиталаФинансы
14:04
Азербайджан и Габон обсудили вопросы сотрудничества в ряде сферИнфраструктура
14:04
Азербайджан и страны Центральной Азии формируют "Союз шести"Аналитика
14:04
На WTDC-25 отмечен прогресс Азербайджана в 5G и искусственном интеллектеИКТ
14:02
Германия возобновит экспорт оружия в Израиль с 24 ноябряДругие страны
13:54
Названы сроки реализации в Азербайджане концепции "учитель на полную ставку"Наука и образование
13:51
Дорин Богдан-Мартин: Азербайджан становится быстрорастущим региональным центром цифрового развитияИКТ
13:51