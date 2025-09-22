Глава Совбеза Армении и советник премьера Индии обсудили развитие сотрудничества

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 22 сентября провел телефонный разговор с советником премьер-министра Индии Нарендры Моди по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в аппарате Совбеза Армении.

Сообщается, что они обсудили повестку двусторонних отношений Армения-Индия, а также затронули вопросы многопрофильного сотрудничества в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули важность достигнутых договоренностей и парафирования мирного договора с точки зрения обеспечения мира в регионе.

Довал пригласил секретаря Совбеза посетить Индию.