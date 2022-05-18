Глава СК: Пашиняна допросят в рамках расследования дела о 44-дневной войне

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна допросят в рамках расследования уголовного дела о 44-дневной войне, но точные сроки пока неизвестны.

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна допросят в рамках расследования уголовного дела о 44-дневной войне, но точные сроки пока неизвестны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом начальник управления по особо важным делам Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян заявил в среду на встрече с родителями умерших военных.

"Поручения Генпрокуратуры, данные в рамках уголовного дела, будут выполнены. У вас уже назначена встреча с главой СК, и сроки будут обсуждаться во время этой встречи", – сказал Варданян собравшимся.