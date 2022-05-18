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Глава СК: Пашиняна допросят в рамках расследования дела о 44-дневной войне

Глава СК: Пашиняна допросят в рамках расследования дела о 44-дневной войне Премьер-министра Армении Никола Пашиняна допросят в рамках расследования уголовного дела о 44-дневной войне, но точные сроки пока неизвестны.
В регионе
18 мая 2022 г. 14:03
Глава СК: Пашиняна допросят в рамках расследования дела о 44-дневной войне

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна допросят в рамках расследования уголовного дела о 44-дневной войне, но точные сроки пока неизвестны.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом начальник управления по особо важным делам Следственного комитета Армении Рафаэль Варданян заявил в среду на встрече с родителями умерших военных.

"Поручения Генпрокуратуры, данные в рамках уголовного дела, будут выполнены. У вас уже назначена встреча с главой СК, и сроки будут обсуждаться во время этой встречи", – сказал Варданян собравшимся.

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Версия на английском языке Head of department: Pashinyan will be interrogated in connection with 44-day war
Версия на азербайджанском языке İdarə rəisi: "Paşinyan 44 günlük müharibə ilə bağlı istintaqda dindiriləcək"

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