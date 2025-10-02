Глава СГБ: Гексоген мог быть ввезен в Грузию из Украины с целью последующего транзита в РФ

Следствие в Грузии рассматривает версию о том, что взрывчатое вещество гексоген было ввезено с Украины для последующего транзита в Россию.

Как сообщает местное бюро Report, об этом в интервью телеканалу "Имеди" заявил руководитель Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе.

По его словам, следователи работают над двумя версиями По его словам, одна них, более достоверная, заключается в том, что взрывчатка должна была остаться в Грузии.

"Однако существует также версия о том, что она должна была отправиться в Россию, и это подтверждает водитель. В обоих случаях масштаб угрозы был очень велик, и мы смогли предотвратить серьезную опасность", - заявил Мдинарадзе.

Он отметил, что следствие пока не раскрывает все детали, но полученная информация показывает, что Грузия предотвратила очередную провокацию:

"Если бы эти взрывчатые вещества были использованы в нашей стране, это могло бы стать угрозой общественной безопасности и привести к тяжелым последствиям".

Мдинарадзе также прокомментировал вопрос ведущего о "роли украинских спецслужб в предвыборный период". Напомнив о взрыве автомобиля политика Гиви Таргамадзе за четыре дня до парламентских выборов 2016 года, он подчеркнул, что такие процессы нельзя считать случайностью:

"По крайней мере, мы не можем сказать, что это совпадение. Перед каждыми выборами в Грузии проводятся подобные специальные операции. Цель часто заключается в создании хаоса и нарушении стабильности в стране".

Ранее Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел Грузии задержали двух украинцев за ввоз взрывчатки в посольство Украины. В результате остановки и досмотра автомобиля было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена.