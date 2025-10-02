Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Глава СГБ: Гексоген мог быть ввезен в Грузию из Украины с целью последующего транзита в РФ

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 00:13
    Глава СГБ: Гексоген мог быть ввезен в Грузию из Украины с целью последующего транзита в РФ

    Следствие в Грузии рассматривает версию о том, что взрывчатое вещество гексоген было ввезено с Украины для последующего транзита в Россию.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом в интервью телеканалу "Имеди" заявил руководитель Службы государственной безопасности Грузии Мамука Мдинарадзе.

    По его словам, следователи работают над двумя версиями По его словам, одна них, более достоверная, заключается в том, что взрывчатка должна была остаться в Грузии.

    "Однако существует также версия о том, что она должна была отправиться в Россию, и это подтверждает водитель. В обоих случаях масштаб угрозы был очень велик, и мы смогли предотвратить серьезную опасность", - заявил Мдинарадзе.

    Он отметил, что следствие пока не раскрывает все детали, но полученная информация показывает, что Грузия предотвратила очередную провокацию:

    "Если бы эти взрывчатые вещества были использованы в нашей стране, это могло бы стать угрозой общественной безопасности и привести к тяжелым последствиям".

    Мдинарадзе также прокомментировал вопрос ведущего о "роли украинских спецслужб в предвыборный период". Напомнив о взрыве автомобиля политика Гиви Таргамадзе за четыре дня до парламентских выборов 2016 года, он подчеркнул, что такие процессы нельзя считать случайностью:

    "По крайней мере, мы не можем сказать, что это совпадение. Перед каждыми выборами в Грузии проводятся подобные специальные операции. Цель часто заключается в создании хаоса и нарушении стабильности в стране".

    Ранее Служба государственной безопасности и Министерство внутренних дел Грузии задержали двух украинцев за ввоз взрывчатки в посольство Украины. В результате остановки и досмотра автомобиля было обнаружено 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена.

    СГБ Грузии Мамука Мдинарадзе гексоген
    Gürcüstanın DTX rəhbəri: Aşkarlanan partlayıcının Rusiyaya aparılması barədə versiyalar mövcuddur

    Последние новости

    00:54

    Еврокомиссия через две недели представит дорожную карту по обороне

    Другие страны
    00:46

    Питание на Чернобыльской АЭС восстановлено

    Другие страны
    00:34

    Гурбанов заявил, что не думает о предложениях из-за рубежа на пост главного тренера

    Футбол
    00:22
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене

    Внешняя политика
    00:13

    Глава СГБ: Гексоген мог быть ввезен в Грузию из Украины с целью последующего транзита в РФ

    В регионе
    23:53

    В результате наводнения в Одессе погибли 10 человек

    Другие страны
    23:49

    Гурбан Гурбанов: Футболисты "Карабаха" не страшились соперника

    Футбол
    23:46

    Сахиба Гафарова: Азербайджан следует всем нормам и принципам международного права

    Внешняя политика
    23:38

    Главный тренер "Копенгагена": "Карабах" заслужил победу

    Футбол
    Лента новостей