Глава Российского еврейского конгресса: В Армении - наивысший уровень антисемитизма на постсоветском пространстве

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Москва. 26 января. REPORT.AZ/ Антисемитизм в Армении связан с националистической политикой властей.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер на пресс-конференции, посвященной Дню памяти жертв Холокоста.

По его словам, свидетельством этому являются последние исследованиям Антидиффамационной лиги (ADL), согласно которым в Армении наблюдается наивысший уровень бытового антисемитизма на постсоветском пространстве – более 60%.

"Для сравнения в Азербайджане и Грузии этот показатель близок к среднему показателю по всему миру", - указал президент РЕК.

Он указал, что высокий уровень антисемитизма в Армении, Украине и Прибалтике связан с националистической политикой властей.

По его словам, невысокий уровень антисемитизма в России - 24% - связан, в том числе и с "благосклонным отношением" к евреям российских мусульман, насчитывающим более 20 миллионов человек.

Президент РЕК отметил, что наиболее многочисленные и активные еврейские диаспоры функционируют именно в традиционно мусульманских регионах России – в Казани и Уфе.

Отметим, что 27 января установлен ООН Международным днем памяти жертв Холокоста. За годы Второй мировой войны в нацистских концлагерях были убиты шесть миллионов евреев, что является половиной всего еврейского населения Европы.