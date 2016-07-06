Глава правительства Аджарии ушел в отставку

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Председатель правительства Аджарской автономной республики Грузии Арчил Хабадзе подал в отставку, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"На основании консультаций с нашей политической командой мы решили, что я покину пост председателя правительства Аджарской автономной республики после четырех лет работы и продолжу оставаться на службе страны и региона в новом амплуа. Хочу отметить, что после того, как покину пост главы правительства, активно подключусь к предвыборным процессам вместе с командой "Грузинской мечты"", — заявил Хабадзе.

Хабадзе занимал должность председателя правительства Аджарии с 30 октября 2012 года.