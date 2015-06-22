Глава Пентагона: Острые разногласия с Россией будут долговременными

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты и их союзники по НАТО исходят из того, что острые разногласия с Россией будут носить долговременный характер, и намерены придерживаться в этот период "жесткого, но сбалансированного подхода" в отношениях с Москвой. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье министр обороны США Эштон Картер, беседуя на борту самолета с журналистами, сопровождающими его в поездке в Европу.

На этой неделе он посетит с визитами Германию и Эстонию и примет участие в совещании с коллегами из стран НАТО, которое состоится 24-25 июня в Брюсселе. По словам Картера, на этом совещании будет обсуждаться необходимость адаптации альянса к новым условиям в области безопасности в связи с событиями на Украине и обострением отношений с Россией. "Адаптация, о которой я говорю, - пояснил глава Пентагона, - вызвана тем, что, как ожидается, Россия, возможно, не изменится при президенте Владимире Путине или даже позже".

В то же время, отметил Картер, Соединенные Штаты по-прежнему осуществляют важное сотрудничество с Россией в ряде областей, включая переговоры по ядерной программе Ирана и борьбу с терроризмом. Поэтому, подчеркнул министр, США планируют вместе со своими союзниками придерживаться в отношении России "жесткого, но сбалансированного" подхода, который также будет предусматривать шаги по укреплению безопасности европейских стран НАТО.