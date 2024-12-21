Глава парламентского комитета: Ильхам Алиев осведомлен о ситуации в Грузии, его высказывания объективны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев хорошо осведомлен о ситуации в Грузии и его оценки в данном контексте крайне реалистичны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев хорошо осведомлен о ситуации в Грузии и его оценки в данном контексте крайне реалистичны.

Об этом в беседе с корреспондентом грузинского бюро Report сказал председатель комитета по самоуправлению парламента соседней страны Ираклий Кадагишвили, подчеркнув заявление азербайджанского, озвученные в интервью генеральному директору Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Парламентарий отметил, что отношения между Тбилиси и Баку развиваются на основе стратегического партнерства и дружбы, и эти связи должны укрепляться в будущем.

"Сотрудничество между двумя странами должно развиваться всесторонне. Азербайджан и Грузия как стратегические партнеры и друзья должны поддерживать друг друга. Наша цель - сохранить стабильность и демократию в наших государствах", - сказал И.Кадагишвили.

Он также отметил важность правильной оценки иностранного вмешательства, особенно во время выборов, подчеркнув недопустимость такого вмешательства.

Ираклий Кадагишвили отметил, что считает заявления президента Ильхама Алиева о ситуации в Грузии объективными и соответствующими реальной ситуации: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев осведомлен и хорошо знает о ситуации в Грузии. Его оценка, разумеется, соответствует реальной ситуации.

Взаимная поддержка важна для дальнейшего развития отношений между странами. Мы должны помогать развитию друг друга и всесторонне укреплять эти отношения. В будущем укрепление этих связей будет выгодно для сторон и создаст условия для развития крепких партнерских отношений в международных вопросах".