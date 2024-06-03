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Глава парламента Грузии подписал законопроект об "иноагентах"

Глава парламента Грузии подписал законопроект об "иноагентах" Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию.
В регионе
3 июня 2024 г. 11:25
Глава парламента Грузии подписал законопроект об иноагентах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект, обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную финансовую декларацию.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, должны неправительственные организации и СМИ, если более 20% их годового дохода составляет зарубежное финансирование. В случае СМИ речь идет о некоммерческом доходе.

Если юридическое лицо удовлетворяет этим требованиям согласно доходам за 2023 год, то оно должно пройти регистрацию в реестре в течение месяца.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri “Xarici təsirin şəffaflığı haqqında” qanunu imzalayıb

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