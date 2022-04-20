Глава ОВА: Россия захватила 80% Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай заявил, что 80% территории области находится под контролем России.

Глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай заявил, что 80% территории области находится под контролем России.

Как передает Report, об этом сообщает CNN .

"Россия, безусловно, не собирается останавливаться на достигнутом и будет двигаться дальше", - отметил он. Он добавил, что российские войска сильно рассредоточились.

"У нас здесь очень серьезная ситуация. Вся территория Луганской области обстреливается. Нет безопасного города... Мы понимаем, что РФ идет вперед и собирается уничтожить все на своем пути. Поэтому то, что мы делаем, - это стараться эвакуировать всех как можно больше", - подчеркнул он.

Гайдай призвал мирных жителей покинуть восточный регион Украины, поскольку боевые действия обостряются. По его словам, из 350 тысяч человек, проживавших на территории области до войны, сегодня осталось около 70 тысяч.