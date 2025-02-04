Глава Нацстата Грузии: Азербайджан - один из наших основных торговых партнеров

Исполнительный директор Национальной статистической службы Грузии Гогита Тодадзе отметил, что Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии.

Исполнительный директор Национальной статистической службы Грузии Гогита Тодадзе отметил, что Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии.

В заявлении грузинскому бюро Report он подчеркнул, что доля Азербайджана в общем объеме экспорта страны превышает 11%.

По словам Г. Тодадзе, в 2024 году из Грузии в Азербайджан экспортирована продукция на сумму около 724 млн долларов, что на 16% меньше, чем в предыдущем году: "Снижение данного показателя связано с сокращением экспорта автомобилей на 34% (на него приходится около 45% от всего экспорта из Грузии в Азербайджан). Другими основными экспортируемыми товарами являются сигареты и табачные изделия (7%), медицинские товары и минеральные воды".

Исполнительный директор добавил, что грузинский импорт из Азербайджана также снизился:

"Импорт Грузии из Азербайджана в 2024 году составил около 584 млн долларов, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. Сокращение импорта в основном обусловлено 20%-ным сокращением импорта нефти и нефтепродуктов, так как около 57% импортируемых Грузией из Азербайджана товаров составляют нефть и нефтепродукты, а 10–12% - цемент и строительные материалы".