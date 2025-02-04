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Глава Нацстата Грузии: Азербайджан - один из наших основных торговых партнеров

Глава Нацстата Грузии: Азербайджан - один из наших основных торговых партнеров Исполнительный директор Национальной статистической службы Грузии Гогита Тодадзе отметил, что Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии.
В регионе
4 февраля 2025 г. 18:14
Глава Нацстата Грузии: Азербайджан - один из наших основных торговых партнеров

Исполнительный директор Национальной статистической службы Грузии Гогита Тодадзе отметил, что Азербайджан является одним из основных торговых партнеров Грузии.

В заявлении грузинскому бюро Report он подчеркнул, что доля Азербайджана в общем объеме экспорта страны превышает 11%.

По словам Г. Тодадзе, в 2024 году из Грузии в Азербайджан экспортирована продукция на сумму около 724 млн долларов, что на 16% меньше, чем в предыдущем году: "Снижение данного показателя связано с сокращением экспорта автомобилей на 34% (на него приходится около 45% от всего экспорта из Грузии в Азербайджан). Другими основными экспортируемыми товарами являются сигареты и табачные изделия (7%), медицинские товары и минеральные воды".

Исполнительный директор добавил, что грузинский импорт из Азербайджана также снизился:

"Импорт Грузии из Азербайджана в 2024 году составил около 584 млн долларов, что на 11% меньше, чем в предыдущем году. Сокращение импорта в основном обусловлено 20%-ным сокращением импорта нефти и нефтепродуктов, так как около 57% импортируемых Грузией из Азербайджана товаров составляют нефть и нефтепродукты, а 10–12% - цемент и строительные материалы".

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Версия на азербайджанском языке Milli Statistika Xidmətinin rəhbəri: Gürcüstanın ümumi ixracında Azərbaycanın payı 11%-dən çoxdur

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