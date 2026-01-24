Глава турецкой разведки провел встречу с членами ХАМАС
В регионе
- 24 января, 2026
- 23:41
Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа с делегацией радикального палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хайей.
Как сообщает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Отмечается, что стороны затронули посредничество Турции в урегулировании в секторе, открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом, а также вопросы, касающиеся деятельности Палестинского комитета управления Газой.
Кроме того, делегация ХАМАС выразила благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия Анкары в достижении мира в Газе.
