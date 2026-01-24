Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Глава турецкой разведки провел встречу с членами ХАМАС

    В регионе
    • 24 января, 2026
    • 23:41
    Глава турецкой разведки провел встречу с членами ХАМАС

    Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа с делегацией радикального палестинского движения ХАМАС во главе с членом политбюро Халилем аль-Хайей.

    Как сообщает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

    Отмечается, что стороны затронули посредничество Турции в урегулировании в секторе, открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта с палестинским анклавом, а также вопросы, касающиеся деятельности Палестинского комитета управления Газой.

    Кроме того, делегация ХАМАС выразила благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия Анкары в достижении мира в Газе.

    Türkiyənin MİT rəhbəri HƏMAS üzvləri ilə görüşüb

