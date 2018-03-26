Глава национального Конгресса славянских народов Грузии призвала снести памятник Нжде в центре Еревана

Тбилиси. 26 марта. REPORT.AZ/ "Мы глубоко обеспокоены растущими тенденциями, как фашизм, национализм и сепаратизм на Южном Кавказе. Особенную обеспокоенность вызывает тот факт, что в центре Еревана установлен памятник прислужнику фашистской идеологии, правой руке Гитлеру Гарегину Нжде. Этот монумент должен быть снесен".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом журналистам сообщила глава национального Конгресса славянских народов Грузии Анжелика Захарова на конференции "В преддверие 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Борьба против героизации фашизма: Тревожная тенденция или историческая справедливость?", которая прошла в Тбилиси.

Она отметила, что этот вопрос очень серьезно был обсужден на конференции, по итогам которого было принято обращения международной общественности. В обращении требуется убрать памятник в центре Еревана, установленный пособнику фашистской идеологии Гарегину Нжде.