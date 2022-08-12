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Глава Нацбанка Украины: Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре

Глава Нацбанка Украины: Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре Новую программу финансового сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) можно начать в ноябре 2022 года.
В регионе
12 августа 2022 г. 17:59
Глава Нацбанка Украины: Новую программу с МВФ желательно начать в ноябре

Новую программу финансового сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) можно начать в ноябре 2022 года.

Как передает Report, об этом заявил глава Национального банка страны Кирилл Шевченко в интервью forbes.ua.

По его словам, на сегодня стороны находятся в активных переговорах.

"Единственная проблема - это время. Сейчас в мире период отпусков, в отличие от нас. Но я ожидаю, что уже в сентябре мы будем иметь более четкое понимание программы. Желательно начать новую программу уже в ноябре", - отметил Шевченко.

Он подчеркнул, что в уставе МВФ нет запрета финансировать страны, которые находятся в состоянии войны.

"Я думаю, что около 20 млрд долларов хватит. Однако мы обсуждаем разные форматы программы. Если на первом этапе это будет краткосрочная программа с четким фокусом на решение неотложных проблем с бюджетом и платежным балансом, сумма может быть меньше. Но тогда нужно проговаривать и следующий этап - более долгосрочную программу с фокусом на восстановление экономики и структурные реформы", - добавил Шевченко.

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