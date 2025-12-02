Глава МВД: В Турции арестованы свыше 120 подозреваемых в ходе операции против FETÖ
- 02 декабря, 2025
- 10:31
Свыше 120 подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ, признана террористической организацией) пойманы в различных регионах Турции.
Как передает Report, об этом глава МВД страны Али Ерликая написал в соцсети X.
"В ходе наших операций против FETÖ за последние две недели был пойман 121 подозреваемый", – отметил он. Подозреваемые выявлены среди военных, студентов, в судебной системе.
Они проводили агитацию в пользу организации Гюлена, были пойманы полицией. 58 из них арестованы, над 29-ю установлен судебный надзор, в отношении остальных продолжаются следственные действия.
FETÖ’YE yönelik son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 121 Şüpheli Yakalandı— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 2, 2025
🔻FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması, öğrenci yapılanması, adliye mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren,
🔻Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı… pic.twitter.com/ThSzi84NbY