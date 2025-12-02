Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Глава МВД: В Турции арестованы свыше 120 подозреваемых в ходе операции против FETÖ

    • 02 декабря, 2025
    • 10:31
    Глава МВД: В Турции арестованы свыше 120 подозреваемых в ходе операции против FETÖ

    Свыше 120 подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ, признана террористической организацией) пойманы в различных регионах Турции.

    Как передает Report, об этом глава МВД страны Али Ерликая написал в соцсети X.

    "В ходе наших операций против FETÖ за последние две недели был пойман 121 подозреваемый", – отметил он. Подозреваемые выявлены среди военных, студентов, в судебной системе.

    Они проводили агитацию в пользу организации Гюлена, были пойманы полицией. 58 из них арестованы, над 29-ю установлен судебный надзор, в отношении остальных продолжаются следственные действия.

