Глава МВД: В Турции арестованы свыше 120 подозреваемых в ходе операции против FETÖ

Свыше 120 подозреваемых в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена (FETÖ, признана террористической организацией) пойманы в различных регионах Турции.

Как передает Report, об этом глава МВД страны Али Ерликая написал в соцсети X.

"В ходе наших операций против FETÖ за последние две недели был пойман 121 подозреваемый", – отметил он. Подозреваемые выявлены среди военных, студентов, в судебной системе.

Они проводили агитацию в пользу организации Гюлена, были пойманы полицией. 58 из них арестованы, над 29-ю установлен судебный надзор, в отношении остальных продолжаются следственные действия.