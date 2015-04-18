Глава МВД Турции отправился с визитом в США

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отправился с визитом в США.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", информацию об этом распространило МВД.

Он встретится со своим американским коллегой Джоном Керри. На встрече планируется обсудить вопросы борьбы против ИГИЛ в Сирии и Ираке, положение в Украине, Ливии и Йемене, а также проблемы, связанные с Кипром, события 1915 года, вопросы относительно борьбы с терроризмом, энергетической безопасности.

Также намечена встреча М.Чавушоглу с советником Белого дома по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс. Запланировано выступление министра в конгрессе на собрании, организованном турецко-американской группой дружбы.

Согласно информации, распространенной МИД Турции, М.Чавушоглу посетит турецко-американский культурный центр и встретится с лидерами гражданских обществ США.

Визит продлится 3 дня.