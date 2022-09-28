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Глава МВД проинформировал президента Грузии о ситуации на границе с РФ

Глава МВД проинформировал президента Грузии о ситуации на границе с РФ Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури вопрос массового въезда в страну россиян, а также меры, принимаемые для усиления контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП).
В регионе
28 сентября 2022 г. 13:06
Глава МВД проинформировал президента Грузии о ситуации на границе с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с главой МВД Грузии Вахтангом Гомелаури вопрос массового въезда в страну россиян, а также меры, принимаемые для усиления контроля на пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП).

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении администрации президента.

Касаясь статистики, обнародованной МВД страны о числе въехавших россиян, она отметила, что важно, чтобы общество имело исчерпывающую информацию о волнующем его вопросе. При этом власти должны использовать все механизмы, в том числе и формат Совета нацбезопасности, чтобы в обществе больше не возникало вопросов по этому вопросу.

Между тем власти Грузии уже не раз заявляли, что не собираются устанавливать визовый режим для прибывающих в страну граждан РФ или как-то ограничивать их въезд. Правительство подчеркивает, что контролирует ситуацию на границу, и к этому процессу, в том числе, подключены спецслужбы.

Согласно данным МВД Грузии, резкий рост числа въехавших россиян наблюдается с 23 сентября, когда число прибывших в страну граждан РФ составили 9 307, а покинувших - 6 214. Последняя статистика была 26 сентября. Так, в Грузию въехали 10 804 россиян, а покинули территорию страны - 4 947 граждан РФ.

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