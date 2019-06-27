Глава МВД Грузии отказывается уходить в отставку

Глава МВД Грузии Георгий Гахария, отставки которого требуют митингующие в Тбилиси, заявил что не намерен покидать свой пост до завершения расследования беспорядков.

Как сообщает грузинское бюро Report, Георгий Гахария на встрече с журналистами сказал что, пока не будет дан ответ в части пропорционального применения силы, он будет защищать каждого полицейского.



“Пока не будет поставлена точка и дан ответ в части пропорциональности силы, я остаюсь здесь и буду защищать каждого полицейского, которым сегодня некоторые наши граждане устраивают народный суд в виде “буллинга”, что также недопустимо”, — заявил министр внутренних дел.