Глава МВД Грузии: В результате операций против оргпреступности арестованы 97 человек
В регионе
- 18 февраля, 2026
- 12:00
Министерство внутренних дел Грузии за последние 48 часов в результате широкомасштабных операций против организованной преступности арестовало в Тбилиси и регионах 97 человек.
Как передает грузинское бюро Report, об этом на брифинге сообщил глава МВД Гека Геладзе.
"За последние 48 часов мы арестовали 97 человек, причастных к организованной преступности в Тбилиси и регионах. Среди них 81 человек был замешан в наркоторговле и связанных с наркотиками преступных схемах. Мы изъяли особенно большое количество различных видов наркотиков", - сказал он.
По его словам, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане.
