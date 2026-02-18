Глава МВД Грузии: В результате операций против оргпреступности арестованы 97 человек

Министерство внутренних дел Грузии за последние 48 часов в результате широкомасштабных операций против организованной преступности арестовало в Тбилиси и регионах 97 человек.

Как передает грузинское бюро Report, об этом на брифинге сообщил глава МВД Гека Геладзе.

"За последние 48 часов мы арестовали 97 человек, причастных к организованной преступности в Тбилиси и регионах. Среди них 81 человек был замешан в наркоторговле и связанных с наркотиками преступных схемах. Мы изъяли особенно большое количество различных видов наркотиков", - сказал он.

По его словам, среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранные граждане.