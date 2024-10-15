Глава МВД Армении: Свыше 40 полицейских были уволены за употребление наркотиков

В Армении 47 полицейских были уволены в этом году за употребление наркотиков.

В Армении 47 полицейских были уволены в этом году за употребление наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр внутренних дел Армении Ваге Казарян на парламентских слушаниях по вопросам преступности.

По его словам, в полиции проводится аттестация сотрудников, и одним из обязательных условий является тестирование на наркотики.

Казарян отметил, что борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из главных приоритетов, так как ситуация вызывает серьезные опасения, особенно в связи с новыми, более изощренными способами распространения запрещенных веществ.

Тем не менее, работа в этом направлении активно продолжается. Особую эффективность в борьбе с наркотиками показали патрульные подразделения полиции, отметил министр. Так, из 4 564 зафиксированных случаев незаконного оборота наркотиков более 1 800 были раскрыты патрульными полицейскими.

Глава МВД также отметил, что за последние пять лет раскрываемость преступлений, связанных с наркотиками, увеличилась в среднем на 46,6%.