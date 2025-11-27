Глава Минздрава Казахстана оказала пассажирке первую помощь на борту самолета

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова оказала первую помощь пассажирке на борту самолета.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом в соцсетях сообщила пассажирка, которая также опубликовала видео.

    По ее словам, после посадки на рейс Астана-Алматы одной пассажирке стало плохо.

    "Подошла женщина, начала приводить ее в чувство - измерила давление, оно оказалось высоким. Стюардесса обратилась к женщине, которая оказывала помощь с вопросом: вы врач? Та, которая меняла пакеты, и замерила давление, тихо произнесла - "врач" - и продолжила свои действия", - написала пользователь соцсети.

    Потом выяснилось, что врачом оказалась министр здравоохранения. В Минздраве подтвердили подлинность видео.

