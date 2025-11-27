Глава Минздрава Казахстана оказала пассажирке первую помощь на борту самолета

Глава Минздрава Казахстана Акмарал Альназарова оказала первую помощь пассажирке на борту самолета.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом в соцсетях сообщила пассажирка, которая также опубликовала видео.

По ее словам, после посадки на рейс Астана-Алматы одной пассажирке стало плохо.

"Подошла женщина, начала приводить ее в чувство - измерила давление, оно оказалось высоким. Стюардесса обратилась к женщине, которая оказывала помощь с вопросом: вы врач? Та, которая меняла пакеты, и замерила давление, тихо произнесла - "врач" - и продолжила свои действия", - написала пользователь соцсети.

Потом выяснилось, что врачом оказалась министр здравоохранения. В Минздраве подтвердили подлинность видео.