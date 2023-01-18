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Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию

Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию Министр обороны Швеции Пол Йонсон в ближайшее время планирует посетить Турцию.
В регионе
18 января 2023 г. 13:52
Глава Минобороны Швеции совершит визит в Турцию

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в ближайшее время планирует посетить Турцию.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее агентство Anadolu со ссылкой на министра юстиции Турции Бекира Боздага написало, что Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов. Заявление Боздага прозвучало на фоне прошедшей в Стокгольме акции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний и жестов в отношении президента Турции Тайипа Эрдогана.

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