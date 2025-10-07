Глава Минобороны Армении обсудил с послом Кипра сотрудничество в сфере обороны

Министр обороны Армения Сурен Папикян в ходе встречи с послом Кипра в стране Михаилом Мавросом обсуждил вопросы, касающиеся армяно-кипрского сотрудничества в оборонной сфере.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении Минобороны Армении.

Собеседники также затронули вопросы повестки дня, связанные с региональной и международной безопасностью.