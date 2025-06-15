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Глава Минкультуры РФ поблагодарила власти Азербайджана за эвакуацию россиян из Ирана

Глава Минкультуры РФ поблагодарила власти Азербайджана за эвакуацию россиян из Ирана Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила благодарность властям Азербайджана за "оперативную и слаженную работу" по эвакуации российских артистов из Ирана.
В регионе
15 июня 2025 г. 20:15
Глава Минкультуры РФ поблагодарила власти Азербайджана за эвакуацию россиян из Ирана

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила благодарность властям Азербайджана за "оперативную и слаженную работу" по эвакуации российских артистов из Ирана.

Как передает Report, соответствующий пост размещен в ее Телеграм-канале.

Глава российского Минкультуры подчеркнула, что все российские артисты покинули Иран.

"Сегодня музыканты Большого симфонического оркестра имени Петра Ильича Чайковского пересекли границу Азербайджана. Вчера Иран по этому же маршруту покинула съемочная группа Федора Бондарчука. Все живы и здоровы!

Огромное спасибо нашим дипломатам, сотрудникам посольств России в Тегеране и Баку, а также властям Азербайджана и Ирана за оперативную и слаженную работу", - написала О.Любимова.

Она также отметила, что в знак благодарности за оказанную помощь в Баку будет проведен концерт: "Он состоится 16 июня в Азербайджанской государственной филармонии".

Ранее стало известно, что в Баку положительно ответили на обращения ряда иностранных государств с просьбой оказать содействие вывозу их граждан из Ирана на фоне эскалации напряженности.

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