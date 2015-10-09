​Глава МИД Японии посетит Иран

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ 11 октября министр иностранных дел Японии Фумио Кисида направится с визитом в Иран и Катар, сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны.

В Иране Кисида проведет встречу со своим коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом. Вместе с Кисидой в Иран направятся представители 20 японских компаний. Главной целью визита, как ожидается, должно стать достижение договоренностей о скорейшем подписании двустороннего соглашения об инвестициях. Межправительственное соглашение должно обеспечить японским компаниям те же права, что и местным бизнесменам, а также гарантии Ирана для японских капиталовложений в иранскую экономику.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июне достигли соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Выполнение совместно выработанного плана действий полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза.

В Катаре Кисида обсудит вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества, в первую очередь, в энергетической сфере.