​Глава МИД Великобритании посетит Турцию

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд посетит Турцию.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, визит осуществится 14-15 января по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

В рамках визита Ф.Хэммонд встретится с турецким коллегой, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Ахметом Давутоглу.

На встречах коснутся развития связей между Турцией и Великобританией, обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам.