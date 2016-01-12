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    ​Глава МИД Великобритании посетит Турцию

    Визит осуществится 14-15 января по приглашению министра иностранных дел Турции

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд посетит Турцию.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, визит осуществится 14-15 января по приглашению главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

    В рамках визита Ф.Хэммонд встретится с турецким коллегой, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также премьер-министром Ахметом Давутоглу. 

    На встречах коснутся развития связей между Турцией и Великобританией, обменяются мнениями по региональным и глобальным вопросам. 

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