Глава МИД Великобритании осмотрел Южнокавказский газопровод

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили побывали в Рустави, где осмотрели работы по расширению Южнокавказского газопровода, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия.

Оператором проекта Южнокавказского газопровода является британская компания BP. Посредством указанного трубопровода азербайджанский газ из месторождения Шахдениз поступает в Турцию через Грузию.

Хаммонд выразил надежду, что компания BP продолжит успешную деятельность в регионе и будет способствовать углублению экономических отношений.

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хаммонд прибыл с визитом в Грузию 30 марта. в Тбилиси он провел встречи с заместителем главы МИД Давидом Джалагания, членами правительства и председателем парламента Давидом Усупашвили. Хаммонд также выступил на Форуме молодых политиков Южного Кавказа, организованном Нидерландским институтом многопартийной демократии (NIMD).