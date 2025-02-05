Глава МИД Украины: Готовы предоставить свои хранилища для американского газа

Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения американского газа. Это позволит усилить энергетическую безопасность Европы.

Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения американского газа. Это позволит усилить энергетическую безопасность Европы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лемми в Киеве.

"У нас круг общих интересов, взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. Например, огромный потенциал есть в том, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, в закупке LNG-газа у США", - сказал он.

Сибига напомнил, что Украина обладает мощными подземными газовыми хранилищами. По его словам, также есть "общие точки для взаимовыгодного сотрудничества", усилив энергетическую безопасность Европы.

Наряду с тем, Сибига в соцсетях сообщил о том, что они с британским коллегой обсудили дальнейшие санкции в отношении России, а также помощь Украине в области обороны.

"Я благодарю Великобританию за своевременное объявление о выделении 55 млн фунтов стерлингов на социальные, гуманитарные и энергетические проекты в Украине. Я благодарен за 3 млрд фунтов стерлингов на нашу инициативу “Продовольствие из Украины” для оказания помощи сирийскому народу", - отметил он.