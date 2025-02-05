О нас

Глава МИД Украины: Готовы предоставить свои хранилища для американского газа

Глава МИД Украины: Готовы предоставить свои хранилища для американского газа Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения американского газа. Это позволит усилить энергетическую безопасность Европы.
В регионе
5 февраля 2025 г. 15:39
Глава МИД Украины: Готовы предоставить свои хранилища для американского газа

Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения американского газа. Это позволит усилить энергетическую безопасность Европы.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом глава МИД Украины Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лемми в Киеве.

"У нас круг общих интересов, взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. Например, огромный потенциал есть в том, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, в закупке LNG-газа у США", - сказал он.

Сибига напомнил, что Украина обладает мощными подземными газовыми хранилищами. По его словам, также есть "общие точки для взаимовыгодного сотрудничества", усилив энергетическую безопасность Европы.

Наряду с тем, Сибига в соцсетях сообщил о том, что они с британским коллегой обсудили дальнейшие санкции в отношении России, а также помощь Украине в области обороны.

"Я благодарю Великобританию за своевременное объявление о выделении 55 млн фунтов стерлингов на социальные, гуманитарные и энергетические проекты в Украине. Я благодарен за 3 млрд фунтов стерлингов на нашу инициативу “Продовольствие из Украины” для оказания помощи сирийскому народу", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi