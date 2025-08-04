Глава МИД Украины: До конца года планируем открыть консульство в польском Ряшеве

Украина планирует до конца года открыть консульство в Ряшеве (Польша).

Украина планирует до конца года открыть консульство в Ряшеве (Польша).

Как передает Report, об этом в интервью Укринформ заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, украинская сторона планирует расширить консульское присутствие в Польше для усиления защиты своих граждан.

"Это один из приоритетов, который еще раз был зафиксирован по результатам совещания руководителей дипломатических учреждений Украины. Поэтому в наших планах до конца года положить начало деятельности консульства в Ряшеве. Другое консульское учреждение будет открыто в Познани. Мы сейчас активно работаем над решением логистических вопросов и кадровым потенциалом", - отметил он.